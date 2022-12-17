Жители Броваров остались без водоснабжения и тепла

Питьевую воду можно набрать в бюветах.

В Броварах Киевской области из-за вчерашних обстрелов оккупантов обесточены объекты критической инфраструктуры. Город остался без водоснабжения и тепла.

Об этом сообщил городской голова Игорь Сапожко.

"Возникла проблема с подачей электроэнергии на наши водоочистные сооружения. Поэтому сейчас должны временно приостановить услугу централизованного водоснабжения по городу", — подчеркнул он.

В Броварах обесточены котельные. Поэтому дома остались без централизованного отопления. Энергетики уже работают над устранением повреждений.

По словам Сапожко, питьевую воду можно набрать в бюветах по адресам: ул. Грушевского, Олимпийская, бул. Независимости, парк "Приозерный".

Напомним, 16 декабря РФ выпустила по Киеву 40 ракет: 37 сбили силы ПВО. В КМВА отметили, что Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала войны.

В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы произошли перебои с водоснабжением. Внедрили экстренные отключения света.

По состоянию на утро 17 декабря, сообщил глава столицы Виталий Кличко, людям удалось вернуть водоснабжение, а у половины жителей есть теплоснабжение. Энергоснабжением имеют 2/3 киевлян.

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