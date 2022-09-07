Жителей Вышгородского района предупредили о взрывах

В некоторых громадах Киевской области в течение дня могут раздаваться взрывы.
Сегодня, 7 сентября в Вышгородском районе Киевской области проводятся учения саперов.
Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.
"Сегодня, 7 сентября, на территории Вышгородского района проводятся обучение саперов. В планах мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.
Напомним, в Мариуполе раздались мощные взрывы, мэрия призывает местных выезжать с оккупированной территории.
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