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Жителей Вышгородского района предупредили о взрывах

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Жителей Вышгородского района предупредили о взрывах

Фото: Киевская ОВА

В некоторых громадах Киевской области в течение дня могут раздаваться взрывы.

Сегодня, 7 сентября в Вышгородском районе Киевской области проводятся учения саперов.

Об этом сообщила Киевская областная военная администрация.

"Сегодня, 7 сентября, на территории Вышгородского района проводятся обучение саперов. В планах мероприятий — отработка навыков изъятия и ликвидации взрывоопасных предметов", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе раздались мощные взрывы, мэрия призывает местных выезжать с оккупированной территории.

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