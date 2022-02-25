Жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу – КГГА

Берегите себя.
В связи с приближающимися активными военными действиями жителей Оболонского района Киева просят не выходить на улицу.
Об этом сообщили в КГГА.
Будьте бдительны и оставайтесь в помещениях – дома или в укрытиях. Выходить на улицу сейчас очень опасно из-за приближения врага.
Единственным исключением может являться необходимость перемещения в укрытие при включении сигнала "Воздушная тревога".
Напомним, что в Киеве в 11:20 25 февраля объявили воздушную тревогу. Граждан попросили немедленно направляться к ближайшему укрытию.
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