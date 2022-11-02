Жителей Киевской области предупреждают об очередных экстренных отключениях 2 ноября

В среду вечером, 2 ноября, в Киевской области проведут экстренные отключения потребителей из-за значительного увеличения потребления электроэнергии.

Об этом сообщает компания "ДТЭК Киевские региональные электросети".

"В настоящее время в Киевской области значительно возросло потребление электроэнергии. Чтобы избежать массовых аварий на энергооборудовании, НЭК "Укрэнерго" предоставила распоряжение провести экстренные отключения. Мы начинаем их выполнять уже сейчас", — говорится в сообщении.

В "ДТЭК" также отметили, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений не действуют.

Напомним, по состоянию на утро 2 ноября в Киевской без света было 16 тысяч домов.

Сегодня стабилизационные отключения были в семи областях Украины – Киевская, Черниговская, Черкасская и Житомирская области, Сумская, Харьковская и Полтавская.

В НЭК "Укрэнерго" напомнили потребителям, что решение о том, где именно отключать электроэнергию в случае перегрузки сети, принимает облэнерго.

Когда потребление превышает генерацию – это уже аварийные отключения, и у облэнерго только 10-15 минут, чтобы снизить потребление до того уровня, который довел до него диспетчерский центр.

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