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Жителей Киевской области предупредили об опасных метеоявлениях в ближайший час: чего ждать

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Жителей Киевской области предупредили об опасных метеоявлениях в ближайший час: чего ждать

Фото: УНИАН

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.

В ближайший час 22 сентября с сохранением до конца суток столицу и область накроет густой туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В ближайшее время 22 сентября с сохранением до конца суток туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года. А народный синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление.

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