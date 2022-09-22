Жителей Киевской области предупредили об опасных метеоявлениях в ближайший час: чего ждать

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в Киевской области.
В ближайший час 22 сентября с сохранением до конца суток столицу и область накроет густой туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"В ближайшее время 22 сентября с сохранением до конца суток туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года. А народный синоптик рассказал, когда в Украину придет потепление.
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