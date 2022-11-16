Жителей Киевской области предупредили о длительных отключениях света и рассказали, как к ним подготовиться

Жителей Киевской области предупредили о длительных отключениях из-за массированной атаки РФ 15 ноября.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

"Из-за массированных ракетных атак по области имеем критическую ситуацию с электроснабжением. Готовимся к длительным отключениям", — написал он.

В ОВА также дали советы, как подготовиться к длительным отключениям света и призвали экономить электроэнергию. В частности, советуют:

сделать записи питьевой и технической воды;

сделать запасы продуктов длительного хранения;

подготовить радиоприемник;

иметь павербанки;

подготовить фонарики, спички, батарейки;

обязательно иметь аптечку;

подготовить теплую одежду и одеяла;

по возможности приобрести генератор и туристические принуждения.

Напомним, что 15 ноября РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, которая стала самой масштабной с 24 февраля. Главной целью снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Однако, кроме них, страна-агрессор в очередной раз попала в жилые дома в Киеве, где в результате погибла женщина.

Всего враг выпустил по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили все дроны и 70 ракет, однако есть попадание — повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются аварийные отключения.

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