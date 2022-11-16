Жителей Киевской области предупредили о длительных отключениях света и рассказали, как к ним подготовиться

15 ноября РФ совершили очередную массированную атаку на объекты инфраструктуры Украины.
Жителей Киевской области предупредили о длительных отключениях из-за массированной атаки РФ 15 ноября.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.
"Из-за массированных ракетных атак по области имеем критическую ситуацию с электроснабжением. Готовимся к длительным отключениям", — написал он.
В ОВА также дали советы, как подготовиться к длительным отключениям света и призвали экономить электроэнергию. В частности, советуют:
- сделать записи питьевой и технической воды;
- сделать запасы продуктов длительного хранения;
- подготовить радиоприемник;
- иметь павербанки;
- подготовить фонарики, спички, батарейки;
- обязательно иметь аптечку;
- подготовить теплую одежду и одеяла;
- по возможности приобрести генератор и туристические принуждения.
Напомним, что 15 ноября РФ совершила очередную массированную атаку на Украину, которая стала самой масштабной с 24 февраля. Главной целью снова стали объекты энергетической инфраструктуры. Однако, кроме них, страна-агрессор в очередной раз попала в жилые дома в Киеве, где в результате погибла женщина.
Всего враг выпустил по Украине более 90 ракет и 10 дронов-камикадзе. Украинские силы ПВО сбили все дроны и 70 ракет, однако есть попадание — повреждены 15 объектов энергетической инфраструктуры. В настоящее время продолжаются аварийные отключения.
Читайте также:
- Российские обстрелы инфраструктуры Украины это военное преступление — МИД Австрии
- В Минобороны напомнили, что Украина просила НАТО закрыть небо
- "Никакой реакции НАТО на обстрел польской территории не будет" — Арестович