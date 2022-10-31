Жителей Киевщины временно могут переселять в другие области: глава ОВА объяснил нюансы

Власти Киевщины рассматривают несколько сценариев дальнейших событий во время холодов.

Жителей Киевщины зимой могут временно переселить в другие регионы в случае критической ситуации в энергетике. Их могут перевести в те регионы, где ситуация более стабильна.

Об этом глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил в интервью польскому изданию Onet.

Глава области подчеркнул, что сейчас Украина переживает беспрецедентный энергетический кризис. По его словам, сейчас принимаются все меры, чтобы обеспечить жителей Киевской области отоплением.

" Есть и другой сценарий: если мы понимаем, что инфраструктура настолько повреждена, что ее невозможно быстро решить, создается план временной транспортировки людей в регионы, где ситуация более стабильна. Мы готовимся ко всем вариантам ", — высказался он.

Алексей Кулеба уточнил, что в Киевской области планируют открыть во время холодов 754 пункта обогрева. Там можно будет согреться, взять тёплую одежду, зарядить телефон и перекусить.

"Мы уже создали интерактивную карту, где люди могут быстро увидеть, где ближайший теплопункт. Там все желающие смогут запастись теплой одеждой и продуктами питания, зарядить мобильные телефоны и переждать кризисные моменты", — рассказал Кулеба.

Уже сегодня, 31 октября, Кулеба заверил, что все контролируемо и никого сейчас эвакуировать не собираются.

"Никто никуда не едет, никто никого не собирается переселять. Мы все остаемся на своих местах, работаем, восстанавливаем нашу страну, насколько это возможно во время войны", - сказал он.

Глава ОВА пообещал извещать жителей Киевщины о том, что происходит с критической инфраструктурой.

"И будем давать плай действий, если ситуация будет ухудшаться. Но сейчас нужно сохранять спокойствие и держать свой фронт", - подытожил он.

Напомним, утром 31 октября войска РФ снова ударили по Киевщине. В результате обстрела часть Киевского региона осталась без электроэнергии и водоснабжения.

Кроме того, пострадали два человека, один из них – в тяжелом состоянии.

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