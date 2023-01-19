Жителей Киевщины предупреждают об опасных метеорологических явлениях: что известно

В четверг, 19 января, в Киевской области будет туман. По предупреждениям синоптиков, он воздержится с утра до конца нынешних суток.

Об этом сообщили в Киевской ОВО.

отмечается, что видимость будет низкой – всего 200-500 метров. Речь идет об уровне опасности, желтый.

"Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц. Обращаемся к водителям! Будьте максимально внимательны на дорогах и соблюдайте безопасную дистанцию", — отмечают в сообщении.

В Киевской области и в солице сегодня будет облачно, без существенных осадков. Ветер южный – 7-12 м/с. Температура в области ночью 2-7° тепла, днем 6-11°. В Киеве ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что после потепления, пик которого приходится на 17-21 января, в Украину снова придет похолодание. Так, по прогнозам народного синоптика Станислава Щедрина, морозы вернутся с 24 января.

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