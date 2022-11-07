Жителей Киевщины предупреждают о работе саперов: где будут раздаваться взрывы

В Киевской области будут работать саперы, потому может быть громко.
В Бориспольском и Обуховском районах Киевской области в понедельник, 7 ноября, будут раздаваться взрывы. Там будут работать саперы.
Киевская ОВА предупреждает граждан о плановых работах по уничтожению взрывоопасных предметов.
"Сегодня, 7 ноября, в двух районах Киевщины взрывотехники будут уничтожать боеприпасы. Могут быть слышны звуки взрывов! Берегите себя и соблюдайте правила безопасности!", — говорится в сообщении.
Напомним, после деоккупации Киевской области саперы ежедневно ликвидируют взрывоопасные предметы на территории региона.
Граждан предупреждают о минной опасности и призывают не посещать леса, особенно те места, где базировались русские солдаты.
Помощь Украине в разминировании территорий предложили уже несколько стран. Так, одна из самых заминированных стран мира – Камбоджа, отправит саперов для обучения украинских специалистов.
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