Жителей Киевщины предупредили об ухудшении погоды: что и когда прогнозируют

Водителей и пешеходов призывают быть осторожными.

Жителей Киевщины предупредили об ухудшении погоды во вторник, 13 декабря. По прогнозу синоптиков, ожидается снег и гололедица.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, на Киевщине будет облачно, без существенных осадков. В юго-восточных районах днем небольшой снег. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура в Киевской области ночью и днем 1-6° мороза. В Киеве ночью и днем 1-3° мороза.

Напомним, синоптики прогнозируют, что вторник, 13 декабря, в Украине будет богат обильными осадками в виде снега и дождя. На дорогах Украины, кроме юго-востока, гололедица.

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