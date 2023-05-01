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Жителей Киевщины предупредили об угрозе ракетного удара – ОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
2360
Время на прочтение
1 мин
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Жителей Киевщины предупредили об угрозе ракетного удара – ОВА

Фото: ТСН.ua

Власти обратились к местным жителям.

"Жители Киевщины! Угроза ракетного удара! Находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен". Сохраняйте спокойствие и берегите себя и родных!", — говорится в сообщении в социальных сетях от Киевской областной военной администрации.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также сообщает о "повышенной опасности".

Напомним, что ранее первые вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство. Власти призывают не снимать работу сил обороны, в частности ПВО.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за ракетной опасности.

Ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.

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Дата публикации
Просмотры
2360
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