Жителей Киевщины предупредили об угрозе ракетного удара – ОВА

Власти обратились к местным жителям.
"Жители Киевщины! Угроза ракетного удара! Находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен". Сохраняйте спокойствие и берегите себя и родных!", — говорится в сообщении в социальных сетях от Киевской областной военной администрации.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также сообщает о "повышенной опасности".
Напомним, что ранее первые вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство. Власти призывают не снимать работу сил обороны, в частности ПВО.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за ракетной опасности.
Ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.
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