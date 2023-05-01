Жителей Киевщины предупредили об угрозе ракетного удара – ОВА

"Жители Киевщины! Угроза ракетного удара! Находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен". Сохраняйте спокойствие и берегите себя и родных!", — говорится в сообщении в социальных сетях от Киевской областной военной администрации.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец также сообщает о "повышенной опасности".

Напомним, что ранее первые вражеские ракеты вошли в украинское воздушное пространство. Власти призывают не снимать работу сил обороны, в частности ПВО.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из — за ракетной опасности.

Ранее в полиции посоветовали не игнорировать воздушную тревогу, ведь готовится суммарный "залп" к сотне ракет.