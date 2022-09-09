Категория
Киев
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Жителей Киевщины предупредили о взрывах: где проводят разминирование

Дата публикации
Просмотры
201
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Жителей Киевщины предупредили о взрывах: где проводят разминирование

В Киевской области будут раздаваться громкие взрывы.

Жителей Киевщины предупредили, что в пятницу, 9 сентября, на территории области спасатели будут проводить работы по обследованию и изъятию взрывоопасных предметов.

Поэтому могут быть слышны громкие взрывы, отметили в ГСЧС.

Подразделения будут работать в Бучанской, Макаровской, Немишаевской и Бородянской общинах :

  • выполнение заявок на уничтожение ВНП в зоне ответственности подразделения.
  • очистка подтвержденно-опасного участка леса Бучанской ТГ вблизи н.п. Мироцкое.
  • выполнение заявок Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.
  • очистка с/х угодий ООО "АГРО-ХОЛДИНГ МС" Макаровской ТГ.
  • выполнение заявок Макаровской ТГ на уничтожение ВНП.
  • очистка лесных дорог и участков леса Бучанской ТГ вблизи н.п. Блестница.
  • очистка с/х угодий НУБиП Украины.
  • выполнение заявок Немишаевской ТГ на уничтожение ВНП.
  • очистка полей, дорог в районе населенного пункта Мироцкое.
  • выполнение заявок в районе н.п. Ирпень, Ворзель Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.
  • выполнение заявки ООО "АГАТ АГРО М" с/х угодья вблизи с. Озеро Бучанской ТГ.
  • выполнение заявок в районе н.п. Озера, Раковка, Лубянка Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.
  • исполнение заявок Гостомель, Блиставица, Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.
  • обследование водных объектов Макаровской ТГ с. Копылов.
  • обследование водных объектов Бородянской ТГ с. Небрат.
  • очистка (разминирование) участка территории в районе с. Термиховка.
  • очистка участка леса вблизи с. Оставлены.
  • обследование участка территории в районе с. Жерева.
  • очистка прилегающих дорог к подтвержденно опасному участку вблизи с. Олизаровка.
  • обследование дороги с/х угодий в районе с. Небрат.
  • выполнение заявок Бородянской ОТГ.
  • очистка полевой дороги от с. Слобода-Кухарская до с. Повара.
  • обследование подъездных путей и дорог у с/х земель в районе с. Бородянка.
  • выполнение заявок Бородянская ОТГ.
  • очистка полевых дорог от с. Богдановка в сторону с. Рудня.
  • очистка прежних позиций в лесу в районе с. Бервица.

Напомним, киевлян призывают подготовить дома к зиме и не перегружать электросети.

ВСУ минусирует врагов: уничтожены еще 60 рашистов и паромная переправа

ВСУ минусирует врагов: уничтожены еще 60 рашистов и паромная переправа

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация