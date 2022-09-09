Жителей Киевщины предупредили о взрывах: где проводят разминирование

В Киевской области будут раздаваться громкие взрывы.
Жителей Киевщины предупредили, что в пятницу, 9 сентября, на территории области спасатели будут проводить работы по обследованию и изъятию взрывоопасных предметов.
Поэтому могут быть слышны громкие взрывы, отметили в ГСЧС.
Подразделения будут работать в Бучанской, Макаровской, Немишаевской и Бородянской общинах :
- выполнение заявок на уничтожение ВНП в зоне ответственности подразделения.
- очистка подтвержденно-опасного участка леса Бучанской ТГ вблизи н.п. Мироцкое.
- выполнение заявок Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.
- очистка с/х угодий ООО "АГРО-ХОЛДИНГ МС" Макаровской ТГ.
- выполнение заявок Макаровской ТГ на уничтожение ВНП.
- очистка лесных дорог и участков леса Бучанской ТГ вблизи н.п. Блестница.
- очистка с/х угодий НУБиП Украины.
- выполнение заявок Немишаевской ТГ на уничтожение ВНП.
- очистка полей, дорог в районе населенного пункта Мироцкое.
- выполнение заявок в районе н.п. Ирпень, Ворзель Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.
- выполнение заявки ООО "АГАТ АГРО М" с/х угодья вблизи с. Озеро Бучанской ТГ.
- выполнение заявок в районе н.п. Озера, Раковка, Лубянка Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.
- исполнение заявок Гостомель, Блиставица, Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.
- обследование водных объектов Макаровской ТГ с. Копылов.
- обследование водных объектов Бородянской ТГ с. Небрат.
- очистка (разминирование) участка территории в районе с. Термиховка.
- очистка участка леса вблизи с. Оставлены.
- обследование участка территории в районе с. Жерева.
- очистка прилегающих дорог к подтвержденно опасному участку вблизи с. Олизаровка.
- обследование дороги с/х угодий в районе с. Небрат.
- выполнение заявок Бородянской ОТГ.
- очистка полевой дороги от с. Слобода-Кухарская до с. Повара.
- обследование подъездных путей и дорог у с/х земель в районе с. Бородянка.
- выполнение заявок Бородянская ОТГ.
- очистка полевых дорог от с. Богдановка в сторону с. Рудня.
- очистка прежних позиций в лесу в районе с. Бервица.
Напомним, киевлян призывают подготовить дома к зиме и не перегружать электросети.
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