Жителей Киевщины предупредили о взрывах: где проводят разминирование

В Киевской области будут раздаваться громкие взрывы.

Жителей Киевщины предупредили, что в пятницу, 9 сентября, на территории области спасатели будут проводить работы по обследованию и изъятию взрывоопасных предметов.

Поэтому могут быть слышны громкие взрывы, отметили в ГСЧС.

Подразделения будут работать в Бучанской, Макаровской, Немишаевской и Бородянской общинах :

выполнение заявок на уничтожение ВНП в зоне ответственности подразделения.

очистка подтвержденно-опасного участка леса Бучанской ТГ вблизи н.п. Мироцкое.

выполнение заявок Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.

очистка с/х угодий ООО "АГРО-ХОЛДИНГ МС" Макаровской ТГ.

выполнение заявок Макаровской ТГ на уничтожение ВНП.

очистка лесных дорог и участков леса Бучанской ТГ вблизи н.п. Блестница.

очистка с/х угодий НУБиП Украины.

выполнение заявок Немишаевской ТГ на уничтожение ВНП.

очистка полей, дорог в районе населенного пункта Мироцкое.

выполнение заявок в районе н.п. Ирпень, Ворзель Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.

выполнение заявки ООО "АГАТ АГРО М" с/х угодья вблизи с. Озеро Бучанской ТГ.

выполнение заявок в районе н.п. Озера, Раковка, Лубянка Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.

исполнение заявок Гостомель, Блиставица, Бучанской ТГ на уничтожение ВНП.

обследование водных объектов Макаровской ТГ с. Копылов.

обследование водных объектов Бородянской ТГ с. Небрат.

очистка (разминирование) участка территории в районе с. Термиховка.

очистка участка леса вблизи с. Оставлены.

обследование участка территории в районе с. Жерева.

очистка прилегающих дорог к подтвержденно опасному участку вблизи с. Олизаровка.

обследование дороги с/х угодий в районе с. Небрат.

выполнение заявок Бородянской ОТГ.

очистка полевой дороги от с. Слобода-Кухарская до с. Повара.

обследование подъездных путей и дорог у с/х земель в районе с. Бородянка.

выполнение заявок Бородянская ОТГ.

очистка полевых дорог от с. Богдановка в сторону с. Рудня.

очистка прежних позиций в лесу в районе с. Бервица.

Напомним, киевлян призывают подготовить дома к зиме и не перегружать электросети.

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