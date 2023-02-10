Жителей Киевщины предупредили о взрывах: что происходит

В Вышгородском районе продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

В Киевской области продолжаются плановые работы по уничтожению взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает Киевская областная военная администрация.

"Сегодня, 10 февраля, в Вышгородском районе пройдет ликвидация ВНП (взрывоопасных предметов — ред.). Из-за этого в области возможно слышны звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, Россия 10 февраля нанесла массированный ракетный удар по Украине, есть "прилеты" в объекты инфраструктуры и жилые дома, ранения получили гражданские люди. Из-за обстрелов ряд населенных пунктов остался без света и водоснабжения, введены аварийные отключения.

Над Киевом силы ПВО сбили 10 ракет. Есть повреждения электросетей, но пострадавших нет, рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

В частности, обломки российской ракеты повредили кровлю жилого дома в частном секторе в Голосеевском районе.

"Мелкими обломками от ракеты повреждения получили автомобиль и четыре частных дома. Пострадали окна домов и кровли. Повреждения незначительные. Никто из людей не пострадал", — рассказали ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Взрывы также были слышны на Левом берегу.

В Киевской области работала ПВО. О взрывах сообщили в Сети жители Броварского района.

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