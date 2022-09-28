Жителей Киевщины предупредили о громких взрывах: что произошло

В общинах области будут слышны звуки взрывов.

В среду, 28 сентября, на территории Вышгородского района Киевской области будут продолжаться учения для саперов.

Об этом предупредили в Киевской областной военной администрации.

В ходе мероприятий будут отрабатываться навыки по изъятию и ликвидации взрывоопасных предметов. Поэтому в общинах области будут слышны звуки взрывов.

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"Соблюдайте правила безопасности, сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам", — отметили в Киевской ОВА.

Напомним, в Киеве, в вагоне метрополитена, злоумышленник пытался изнасиловать девушку. Мужчину задержал полицейский, который в нерабочее время случайно оказался рядом.

Обращение Зеленского за 27 сентября: Продвигаемся вперед и освобождаем нашу землю

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