Жителей Киева призывают не пользоваться частным транспортом из-за нехватки топлива

Жителей Киева из-за нехватки горючего призывают не пользоваться частным транспортом.

Это необходимо для того, чтобы в первую очередь обеспечить горючим военных.

Об этом сообщили в КГГА.

"Киевлян просят помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей", — говорится в сообщении.

Также жителям украинской столицы предлагают альтернативу – воспользоваться общественным транспортом. В Киеве курсируют 140 автобусов на 62 маршрутах, 70 трамваев на 16 маршрутах, 77 троллейбусов на 25 маршрутах. Частные перевозчики осуществляют перевозки по 74 маршрутам общим количеством почти 400 автобусов. Метро работает с 06:30 до 20:00. Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.

Напомним, в Киевской области задержан коллаборант, который активно помогал российским оккупантам.

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