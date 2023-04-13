Жителей Киева предупреждают о затоплении: Днепр может выйти из берегов

13 апреля в Киеве и Бориспольском районе возможны затопления. Синоптики предупреждают об опасных гидрологических явлениях. Объявлен I уровень опасности.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В результате пропуска весеннего половодья через Киевскую ГЭС уровень воды реки Днепр в Киеве и Бориспольском районе Киевской области может добиться опасных отметок начального затопления участков прилегающих к руслу реки", — говорится в предупреждении.

Повышение уровней воды ожидается в Черниговской области. В четверг Десни продолжится рост уровней воды на 2-20 см в сутки.

"Это будет сопровождаться дальнейшим затоплением поймы и территорий ряда сел, обтоплением сел водой и нарушением транспортного сообщения с приречными населенными пунктами в Новгород-Северском, Корюковском, Черниговском, Нежинском районах области", — отмечают синоптики.

Также на реке Снов будет удерживаться превышение опасной отметки перелива воды через автодорогу местного значения в Корюковском районе Черниговской области. Поэтому в регионе объявлен II уровень опасности.

Напомним, на днях в Киеве на проспекте Георгия Нарбута (Освободителей) 1 произошла авария на водопроводной сети. На Броварском проспекте у заправки "Сокар" тоже образовались "гейзеры и озера". Там, вероятно, прорвало трубы. В сторону "Левобережной" невозможно проехать из-за потопа,

Читайте также: