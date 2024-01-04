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Жителей Киева предупредили об ухудшении качества воздуха: какие рекомендации

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Жителей Киева предупредили об ухудшении качества воздуха: какие рекомендации

Загрязненный воздух в Киеве / Фото: unsplash.com

Фиксируют повышение концентрации пыли.

В Киеве наблюдается временное ухудшение качества воздуха. Жителям столицы рекомендуют ограничить пребывание на улице.

Об этом пишет КМВА.

"Местами фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц, а именно пыли. Вероятная причина – метеорологические условия, в частности, очень низкая скорость ветра.

Превышение предельно допустимых концентраций веществ, добавляемых в ведомстве, не обнаружено.

Ранее речь шла о том, что из-за загрязненного во время пробок воздуха повышается артериальное давление.

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Дата публикации
Просмотры
242
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