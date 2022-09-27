Жителей Киева предупредили об опасных метеоявлениях: когда и чего ждать

В городе объявили І уровень опасности.
В ближайший час 27 сентября с сохранением до конца суток, ночью и утром 28 сентября Киев накроет густой туман.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в городе Киеве. В ближайшее время с сохранением до конца суток 27 сентября, ночью и утром 28 сентября туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме.
Читайте также:
- В сентябре можно не ждать: народный синоптик рассказал, когда в Украину придет бабье лето
- Церковный календарь на сентябрь 2022 года
- Когда переводят часы на зимнее время в Украине