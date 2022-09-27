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Жителей Киева предупредили об опасных метеоявлениях: когда и чего ждать

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Жителей Киева предупредили об опасных метеоявлениях: когда и чего ждать

Фото: УНИАН

В городе объявили І уровень опасности.

В ближайший час 27 сентября с сохранением до конца суток, ночью и утром 28 сентября Киев накроет густой туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в городе Киеве. В ближайшее время с сохранением до конца суток 27 сентября, ночью и утром 28 сентября туман, видимость 200-500 м. І уровень опасности, желтый", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме.

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