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Жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях 27 декабря

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
394
Время на прочтение
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Жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях 27 декабря

иллюстрация / Фото: pixabay.com

Синоптики объявили в регионе I уровень опасности, желтый.

Жителей Киева и области предупреждают об опасных метеорологических явлениях 27 декабря.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В ближайшее время с удержанием до конца суток 27 декабря туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.

Прогноз погоды в Украине на сегодня

Следует отметить, что по прогнозам синоптиков, 27 декабря в Украине ожидаются дожди, на севере и востоке страны с мокрым снегом. Температура днем 2-7° тепла, в западных областях и в Крыму днем 5-10° тепла.

В Киеве 27 декабря также будет дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 3-5° тепла.

В целом, до конца 2022 года в Украине будет тепло, без морозов и снегопадов. Также аномально теплой синоптики обещают и первую половину января 2023 года.

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Дата публикации
Просмотры
394
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