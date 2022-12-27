Жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях 27 декабря

Синоптики объявили в регионе I уровень опасности, желтый.
Жителей Киева и области предупреждают об опасных метеорологических явлениях 27 декабря.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"В ближайшее время с удержанием до конца суток 27 декабря туман, видимость 200-500 м", – говорится в сообщении.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог, улиц.
Прогноз погоды в Украине на сегодня
Следует отметить, что по прогнозам синоптиков, 27 декабря в Украине ожидаются дожди, на севере и востоке страны с мокрым снегом. Температура днем 2-7° тепла, в западных областях и в Крыму днем 5-10° тепла.
В Киеве 27 декабря также будет дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура днем 3-5° тепла.
В целом, до конца 2022 года в Украине будет тепло, без морозов и снегопадов. Также аномально теплой синоптики обещают и первую половину января 2023 года.
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