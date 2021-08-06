В столице объявлен первый уровень опасности — желтый.

Жителей Киева и области предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Днем 6 августа ожидаются грозы, значительные дожди, шквалы 15-20 м/с.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

В Киеве объявлен первый уровень опасности — желтый.

Специалисты рекомендуют во время грозы закрывать окна и не подходить к ним, не браться за металлические входные двери.

Основные рекомендации, которых следует придерживаться во время сильного ветра

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра следует укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, что в случае падения деревьев или веток, при травмировании людей и т.д. необходимо немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103. В случае выявления мест подтоплений на проезжей части или тротуарах обращайтесь в круглосуточную диспетчерскую КК "Киевавтодор" по тел.: 284 -74-19.

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