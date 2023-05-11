Жителей Киева и области предупредили об опасности: чего стоит опасаться

В регионе ожидаются опасные гидрологические явления и чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Жителей Киева и области предупредили об опасности.
В регионе ожидаются опасные гидрологические явления и чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Опасные гидрологические явления
Укргидрометцентр предупреждает, 11-15 мая на реке Днепр в Вышгородском, Броварском и Бориспольском районах будет удерживаться затопление пойменных территорий и частичное затопление пониженных приречных территорий. Также 11-12 мая будет удерживаться медленное формирование максимального уровня половодья на Десне возле Леток с повышением уровня на 1-3 см в сутки, что будет сопровождаться незначительным затоплением пониженных участков поймы ниже поста Летки в Броварском районе.
Объявлен первый уровень опасности – желтый.
При чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 101.
Чрезвычайный уровень пожарной опасности
В Киеве и области 12-14 мая ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.
Местные власти обращают внимание, что в условиях военного положения действует запрет посещать столичные леса – как пешком, так и с помощью транспортных средств, в том числе и велосипедов.
"Граждане несут административную ответственность за нарушение, а тем более за разведение костра или поджоги на территории лесов. Штраф для граждан может достигать нескольких десятков тысяч гривен. Часть лесных территорий была зоной боевых действий и там могут оставаться взрывоопасные предметы. Это несет риски не только для граждан, но и для пожарных в случае пожара", — объясняют в КГГА.
Напомним, ДБР проводит обыск в здании Киевсовета.
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