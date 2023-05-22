Жителей Киева и области предупредили о взрывах: какая причина

В окрестностях Киева и в некоторых громадах Киевской области 22 мая будут раздаваться взрывы.

Об этом сообщили в Киевской городской и областной военных администрациях.

Так, в КОВА предупредили, что на территории Вышгородского района будет происходить ликвидация взрывоопасных предметов. Поэтому в некоторых громадах Киевщины могут быть слышны звуки взрывов.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!" – призывали в ОВА.

По этой же причине звуки взрывов могут раздаваться и в окрестностях самой столицы, предупредили в КМВА.

"В некоторых районах Киева может быть громко! Сохраняйте спокойствие! Во время воздушной тревоги находитесь в укрытиях", – призвали в администрации.

Напомним, россияне устроили очередную атаку по Украине в ночь на 22 мая, запустив ракеты и дроны-камикадзе. В Киеве и области было спокойно. В то же время в Днепре, Харьковской и Запорожской областях были слышны звуки взрывов. Так, зафиксированы попадания врага в Днепре и области, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

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