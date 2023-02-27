Жителей двух районов Киева предупредили о монотонных сигнальных звуках

Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения.
В Деснянском районе Киева проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.
Тестирование продлится с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта.
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
В ходе тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.
"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время проведения тестирования. Такие меры необходимы для улучшения системы оповещения", — говорится в сообщении КГГА.
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