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Жителей двух районов Киева предупредили о монотонных сигнальных звуках

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Жителей двух районов Киева предупредили о монотонных сигнальных звуках

Фото: bigseventravel.com

Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения.

В Деснянском районе Киева проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Тестирование продлится с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В ходе тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.

"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время проведения тестирования. Такие меры необходимы для улучшения системы оповещения", — говорится в сообщении КГГА.

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Дата публикации
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960
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