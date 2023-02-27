Жителей двух районов Киева предупредили о монотонных сигнальных звуках

Такие меры необходимы, чтобы улучшить систему оповещения.

В Деснянском районе Киева проведут тестирование обновленной системы оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Тестирование продлится с 9 утра 28 февраля и до вечера 1 марта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В ходе тестирования будут включаться громкие монотонные сигнальные звуки, голосовые сообщения о проведении тестирования и Государственный гимн Украины.

"Просим жителей, особенно Деснянского и Днепровского районов, учесть информацию и сохранять спокойствие во время проведения тестирования. Такие меры необходимы для улучшения системы оповещения", — говорится в сообщении КГГА.

Добавляет веру - после уничтожения самолета "Мрия" в Гостомеле поселился новый

Читайте также: