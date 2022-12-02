Жителей Бучанского района предупреждают о взрывах: что произошло

Работы будут проходить с 09:00 до 14:00.
В Киевской области, в Бучанском районе, в пятницу, 2 декабря, запланировано уничтожение взрывоопасных предметов.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.
Отмечается, что работы будут проходить с 09:00 до 14:00.
"Из-за этого жители района и ближайших общин могут слышать звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие", — просят местные власти.
Напомним, накануне в Вышгородском районе уничтожали взрывоопасные предметы.
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