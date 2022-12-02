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Жителей Бучанского района предупреждают о взрывах: что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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177
Время на прочтение
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Жителей Бучанского района предупреждают о взрывах: что произошло

Фото: Associated Press

Работы будут проходить с 09:00 до 14:00.

В Киевской области, в Бучанском районе, в пятницу, 2 декабря, запланировано уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной государственной администрации.

Отмечается, что работы будут проходить с 09:00 до 14:00.

"Из-за этого жители района и ближайших общин могут слышать звуки взрывов. Сохраняйте спокойствие", — просят местные власти.

Напомним, накануне в Вышгородском районе уничтожали взрывоопасные предметы.

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Дата публикации
Просмотры
177
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