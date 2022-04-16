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Житель Киевской области похитил кроссовер у украинских пограничников: фото

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Житель Киевской области похитил кроссовер у украинских пограничников: фото

Полиция Киевской области

Правоохранители разыскали машину, а злоумышленника задержали и доставили в изолятор временного содержания.

В Киевской области задержан злоумышленник, завладевший кроссовером Государственной пограничной службы Украины.

Об этом сообщает полиция Киевской области в Facebook.

"В начале марта, во время оккупации поселка Иванков, 32-летний житель села Дитятки незаконно завладел кроссовером Chevrolet Niva, принадлежавшим Государственной пограничной службе Украины", — говорится в сообщении.

В то же время, впоследствии правоохранители разыскали машину, а злоумышленника задержали и доставили в изолятор временного содержания.

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По факту незаконного завладения транспортным средством злодею уведомлено о подозрении. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, задержан мародер, который обокрал строительный супермаркет в Буче, когда в городе шли бои.

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