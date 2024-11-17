Житель Киевщины во время прогулки обнаружил обломки БпЛА на воде — на место прибыли водолазы (фото)

Водолазы изъяли остатки БПЛА из Киевского водохранилища вблизи села Лебедевка. Там во время прогулки местный житель обнаружил обломки беспилотника на воде.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

После сообщения обнаружившего беспилотный летательный аппарат, на место происшествия немедленно прибыли водолазы-саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Спасатели обследовали акваторию и изъяли безопасные остатки БПЛА.

Фото: Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

В ГСЧС также призывали соблюдать правила безопасности, а именно не снимать падения ракет или беспилотников, чтобы не подвергать себя и другим опасности.

"Если вы стали свидетелями таких событий, немедленно звоните по телефону на номер "101". Не приближайтесь к месту падения и не прикасайтесь к обломкам. Они могут быть опасными и требуют обезвреживания специалистами", — добавили спасатели.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал атаку врага на Украину. По словам главы Украины почти 140 ракет разных типов, более 900 управляемых авиационных бомб армия РФ использовала за неделю. Также было выпущено более 600 ударных дронов. Он напомнил и о массированной российской атаке по Украине сегодня, 17 ноября.

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