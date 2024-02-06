Житель Киевщины убил знакомого из-за долговых обязательств

Чтобы не возвращать долг, мужчина нанес потерпевшему удар в живот ножом, который заранее взял с собой на встречу.

В Киевской области мужчина убил знакомого из-за долговых обязательств.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

"За поддержание публичного обвинения прокурорами Белоцерковской окружной прокуратуры суд признал жителя Киевщины виновным в умышленном убийстве, совершенном по корыстным мотивам (п. 6 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Он приговорен к 14 годам лишения свободы с конфискацией всего имущества", – говорится в сообщении.

Прокуроры в суде доказали, что в мае 2019 года осужденный назначил встречу знакомому на автодороге "Киев-Одесса". В ходе встречи между ними возник спор по поводу невыполнения осужденным долговых обязательств на сумму 32 тысячи долларов США.

Чтобы не возвращать долг, мужчина нанес потерпевшему удар в живот ножом, который заранее взял с собой на встречу. От полученных телесных повреждений потерпевший умер в больнице.

Напомним, во Львовской области произошло страшное убийство. Муж убил жену и ушел спать.