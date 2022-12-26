В одном из сел Вышгородского района подозреваемый подошел к 13-летней падчерице, стянул с ребенка одежду и совершил насильственные действия сексуального характера.
Житель Киевщины совершил сексуальное насилие над 13-летней падчерицей.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Вышгородской окружной прокуратуры гражданин уведомлен о подозрении в сексуальном насилии в отношении лица, не достигшего 14 лет (ч. 4 ст. 153 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Установлено, что накануне в одном из сел Вышгородского района подозреваемый подошел к 13-летней падчерице, стянул с ребенка одежду и совершил насильственные действия сексуального характера.
По ходатайству прокуроров подозреваемому избрана мера пресечения — содержание под стражей.
Досудебное расследование продолжается и ведется Вышгородским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области.
Напомним, 28-летнего жителя Днепропетровщины будут судить за домашнее насилие в отношении детей сожительницы, развращения и создания порнографии.
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