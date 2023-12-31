Житель Киева отметился смелым поступком во время ракетного удара РФ: как его наградили

Правоохранители столицы отметили смелого киевлянина. В частности, мужчина сел в горящий автомобиль и спас от возгорания соседние машины.

Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что вчера, 29 декабря, во время ракетной атаки обломки упали на парковку в Святошинском районе столицы, от чего загорелось несколько автомобилей. Владелец одной из них не растерялся и сел в горящий автомобиль и отогнал его от других автомобилей. Муж получил ожоги, однако спас другие автомобили от пожара.

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"Смелый поступок киевлянина не остался без внимания. Сегодня представители Святошинского управления полиции посетили его и вручили благодарность от начальника полиции Киева и подарили именные часы", — говорится в сообщении.

Там добавили, что людей, которые переживают друг за другом победить невозможно.

Добавим, в Киевской области будут проводиться контрдиверсионные и безопасности мероприятия. Они будут проведены по поручению начальника Киевской ОВД Руслана Кравченко и согласованы с военным командованием.

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