Житель Гостомеля нашел в своей квартире мертвого кадыровца

Сейчас в пятиэтажке, где жил мужчина, огромная сквозная дыра. Дом ремонту не подлежит.

Житель Гостомеля Дмитрий Пустовит нашел в своей разрушенной квартире мёртвого кадыровца.

Об этом мужчина рассказал в интервью "Вечернему Киеву".

"Комнаты были полностью завалены обломками и пройти внутрь было невозможно. А там остались наши с женой фотоальбомы, ее свадебное платье… Собирались делать ремонт в квартире, завезли кучу материалов, инструментов, техники… Ничего не уцелело. С улицы увидели, что на подоконнике нашей кухне лежат два мешка с песком. Скорее всего, там устроили себе укрытие кадыровцы, которых бросили на Гостомель. Труп одного из них до сих пор лежит на моей кухне", – говорит владелец разрушенной квартиры.

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Сейчас в пятиэтажке, где жил мужчина, огромная сквозная дыра. Дом ремонту не подлежит.

Отметим, Кабинет министров Украины согласовал предоставление статуса города поселку городского типа Гостомель на окраинах Киева. За это решение еще должна проголосовать Верховная Рада.

Гостомель — это поселок в Бучанском районе Киевской области Украины. Центр Гостомельской поселковой громады. По данным 2020 года, там было почти 17 тысяч жителей.

Напомним, после российского вторжения в Гостомеле около 400 человек по состоянию на апрель считались пропавшими без вести.

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