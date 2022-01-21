Жили в помещении бани: в Киевской области погиб 1-летний ребенок, 18-летнюю мать задержали

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

В селе Бузова Киевской области 20 января в помещении произошел пожар. Во время возгорания погиб 1-летний ребенок.

Об этом сообщили в Нацполиции Киевской области.

Сообщение о пожаре в полицию поступило в 18:30. По данным следствия, пожар произошел в помещении бани, в котором жила 18-летняя мать вместе с тремя детьми. Во время возгорания погиб 1-летний ребенок.

"Девушка сообщила правоохранителям, что около 18:00 вышла в уборную оставив в помещении троих малолетних детей, и уже через несколько минут заметила задымление. По предварительной информации пожар произошел в результате самовольного возгорания печки, которой осуществлялось отопление помещения", — говорится в сообщении.

ГУ Национальной полиции в Киевской области

Правоохранители задержали женщину. По этому факту было открыто производство по ч.3 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.

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