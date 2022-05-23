Жилье в Киеве: эксперт рассказал, будут ли в продаже квартиры по 20-30 тысяч долларов

Жилье в Киеве: эксперт рассказал, будут ли в продаже квартиры по 20-30 тысяч долларов

Никакого "чуда" в виде квартир на продажу в Киеве за 20-30 тысяч долларов не будет. Цены на новостройки уже выросли на западе Украины и в Одессе. В столице цена еще не изменилась, только началось восстановление.

Об этом заявил эксперт по недвижимости, маркетинг-директор ЛУН Денис Судилковский в интервью dev.ua.

По его словам, сейчас рынок недвижимости – на дне. Он уже начал восстанавливаться, однако Киев отстает от западных регионов. Например, во Львове уже 79% новостроек продолжили строительство, в столице – только 17%.

"Все понимают, что война не закончилась. И Киев все еще может стать целью захвата. Хотя это маловероятно, но все же психологический фактор никуда не делся", — сказал он.

Судилковский объяснил, что рост цен на жилье у застройщиков связан с ростом стоимости материалов и рабочей силы, а также непониманием того, каким будет спрос.

Напомним, в Киеве владельцы жилья, приютившие вынужденных переселенцев, могут получить компенсацию от государства.

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