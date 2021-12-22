Жилье на Новый год в Киеве: сколько стоит остановиться в хостеле, отеле и квартире

Жилье на Новый год в Киеве: сколько стоит остановиться в хостеле, отеле и квартире

Большинство номеров уже забронированы, но еще можно успеть найти подходящий вариант.

В конце декабря в Киеве среди туристов растет спрос на жилье. Путешественники хотят провести новогодние праздники в столице. В начале 2022 года это будет стоить от 216 гривен за ночь за двоих человек.

ТСН.ua с помощью сайта Booking.com узнал, сколько стоит остановиться на выходные в разных отелях, хостелах и квартирах Киева, и есть ли еще свободные места.

Хостел

Самый дешевый вариант для путешественников – хостел. Две ночи, с 1 по 3 января, переночевать вдвоем в общем номере для мужчин и женщин обойдется минимум в 432 гривны. Ближе к центру цена немного дороже – от 480 гривен. Самый дорогой хостел в Киеве будет стоить 2 000 гривен за двоих.

booking.com

booking.com

Отель

Двухместный номер в столице на новогодние праздники на две ночи будет стоить не менее 869 гривен. Отель ближе к центру будет стоить 1 600 – 2 000 гривен. В стоимость проживания не включены завтраки.

booking.com

Квартира

Снять однокомнатную квартиру на две ночи будет стоить минимум 1 350 гривен. На сайте предлагают много таких вариантов с разной удаленностью от центра.

booking.com

booking.com

Отметим, что среди всех предложений на сайте уже забронировано более 70%. Так, если вы хотите отдохнуть в Киеве на новогодние праздники, стоит выбирать жилье уже сейчас. Переночевать в хостеле вдвоем две ночи, с 1 по 3 января, будет стоить от 432 гривен. В отеле немного дороже – 869 гривен. Арендовать однокомнатную квартиру будет стоить от 1350 гривен.

Напомним, что, несмотря на карантинные ограничения, в Киеве есть много вариантов, где весело провести новогоднюю ночь. ТСН.ua собрал варианты отдыха в столице 31 декабря.

Как арендовать жилье на новый год и не попасть на мошенников

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