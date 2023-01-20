Жила под Киевом и распространяла вражескую пропаганду: задержана россиянка — "последовательница" коллаборанта Стремоусова (фото)

Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали действовавший в Киевской области канал распространения кремлевской пропаганды.
СБУ задержала россиянку, "последовательницу" коллаборанта Стремоусова, которая более 15 лет жила под Киевом и распространяла враждебную пропаганду.
Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области.
Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали действовавший в Киевской области канал распространения кремлевской пропаганды.
"В результате следственно-оперативных действий разоблачена "последовательница" Кирилла Стремоусова, которая пыталась организовать разветвленную сеть распространения в интернете кремлевских нарративов о войне в Украине. Ею оказалась гражданка РФ, которая в 2007 году приехала в Украину и поселилась в Бучанском районе Киевщины", — говорится в сообщении ведомства.
Первоначально злоумышленница систематически принимала участие в заказных митингах антивакцинаторов, организованных Кириллом Стремоусовым в Киеве. Задокументировано, что женщина также поддерживала тесную связь с женой коллаборанта.
После полномасштабного вторжения она вошла в мощную сеть интернет-агитаторов в столичном регионе, в которую входило еще более 20 человек. Участники сети систематически распространяли враждебный контент на подконтрольных телеграмм-каналах и других социальных сетях, в том числе запрещенных в Украине.
Злоумышленница распространяла пропагандистские материалы, полученные от кураторов, находящихся на временно оккупированных территориях Херсонской области и АР Крым.
Во время обыска по месту жительства злоумышленницы стражи порядка обнаружили российские паспорта, запрещенную символику и мобильный телефон, из которого она администрировала пропагандистскую группу.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Продолжается расследование.
Напомним, СБУ задержала предателя, помогавшего оккупантам похищать участников АТО во время оккупации части Киевщины.
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