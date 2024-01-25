Жил на балконе и ел раз в четыре дня: в Киеве спасли редкого лиса

Лиса забрали зоозащитники из КАРГ и привезли в Центр спасения диких животных в ужасном состоянии.
В Киеве спасли редкого лиса, которого владельцы держали на балконе и кормили раз в четыре дня.
Об этом рассказали в Центре спасения диких животных.
Животное забрали зоозащитники из КАРГ и привезли в Центр в ужасном состоянии.
Сейчас лису уже значительно лучше, он освоился на новом месте, любит есть мясо, овощи, фрукты, творог, яйца и рыбу.
Пока у животного нет имени, поэтому в Центре выбирают имя для него с помощью аукциона. Кто предложит самую высокую цену — сможет дать имя лису.
Напомним, в Ирпене мужчина спас собаку, которая провалилась в реке под лед собаку.
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