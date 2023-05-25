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Жестокость зашкаливает: в Киеве из окна многоэтажки выбросили щенка

Автор
Александр МарущакАлександр Марущак
Дата публикации
Просмотры
54
Время на прочтение
1 мин
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Жестокость зашкаливает: в Киеве из окна многоэтажки выбросили щенка

Фото иллюстративное / Фото: Pexels

Полиция уже разыскивает злоумышленника.

В Киеве на Оболони стражи порядка устанавливают обстоятельства жестокого обращения с животными.

В Оболонском районе на линию 102 обратился местный житель, который сообщил, что возле строй №10 он услышал звук похожий от падения.

"Впоследствии около девятиэтажного дома на расстоянии около 10 метров обнаружен мертвым щенок. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают, кто из жителей так жестоко поиздевался над животным", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Ранее сообщалось, что в Одессе два водителя жестоко переехали собак.

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Дата публикации
Просмотры
54
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