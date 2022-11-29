Жестокое убийство могильным крестом на Дарницком кладбище: обвиняемый получил суровое наказание

На Дарницком кладбище в Киеве произошло жестокое убийство. Злоумышленник убил неизвестного мужчину могильным крестом.

Виновник приговорен к 10,5 годам лишения свободы.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"Прокурором в суде доказано, что 3 июля 2021 года около 19 часов обвиняемый, находясь на территории Дарницкого кладбища по ул. Тепловозной в Киеве, увидел ранее не знакомого ему мужчину. Между мужчинами возник словесный конфликт, в ходе которого обвиняемый, взяв в руки лежавший рядом деревянный могильный крест стал наносить им многочисленные удары по голове и туловищу пострадавшего, причинив многочисленные травмы, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что, не останавливаясь на содеянном, злоумышленник продолжил ножом наносить удары мужчине. У погибшего на теле обнаружили более 170 колото-резаных ран.

По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы обвиняемый признан вменяемым. Он находится под стражей.

Личность погибшего мужчины пока установить не удалось.

Напомним, в Киеве вооруженный грабитель под видом курьера ворвался в квартиру и угрожал убить детей.

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