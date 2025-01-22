Жестокое избиение школьницы в Белой Церкви: суд избрал меру пресечения 16-летнему подростку

Парню грозит до 12 лет тюрьмы.

В среду, 22 января, в Белой Церкви суд избрал меру пресечения 16-летнему подростку, подозреваемого в избиении 12-летней девочки. Видео жестокого избиения облетело Сеть и вызвало волну негодования.

Об этом сообщает "Громадське".

Отмечается, что суд отправил обидчика под стражу. Подозреваемый будет находиться под стражей до 20 марта.

Накануне следователи сообщили молодому человеку о подозрении по факту пыток и вымогательств денежных средств во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, на днях Сеть облетела видео избиения девочки в Белой Церкви Киевской области. Ее били руками, ногами, приклеивали к голове использованную жевательную резинку и распыляли неизвестное газообразное вещество в лицо.

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