Жестоко избивали и снимали на видео: в Сеть слили кадры издевательств над девочкой под Киевом

В Сети обнародовали видео, на котором старшеклассники жестоко издеваются над 12-летней девочкой в Белой Церкви: бьют, клеят жевательную резинку на голову и требуют деньги. На инцидент уже отреагировали в полиции. Что говорят стражи порядка и какое наказание грозит подросткам.

Об этом в эксклюзиве TSN.UA рассказала Людмила Труфин.

Жестокое избиение на Киевщине

На днях в Сети появилось видео жестоких издевательств старшеклассников над девушкой. Судя по описанию под видео, событие произошло в Белой Церкви Киевской области. Подростки били девушку ногами, руками, клеили на голову жевательную резинку и требовали деньги – 15 тысяч гривен. Кроме того, у девушки отобрали телефон. Один из присутствующих ребят цинично пошутил: "У Ярославы сегодня день святого избиения". Еще один юноша говорит: "Научись отвечать за слова и свои уступки, с**а". Третий добавляет: "До пятницы, чтобы были бабки". А один из подростков по кличке "Лягушка" снимал эти издевательства на видео.

Что говорят в полиции

По факту избиения школьницы в Белой Церкви полиция открыла уголовное производство. В полиции Киевской области ТСН.ua рассказали, что сообщение от матери об избиении дочери поступило в полицию 11 января. Выяснилось, что потерпевшей всего 12 лет, а били ее 15- и 16-летние ребята и 12-летняя девушка.

"Женщина сообщила, что дети избили ее 12-летнюю дочь. Сейчас дознаватели сектора дознания по факту избиения малолетнего ребенка начали досудебное расследование по части 1 статьи 125 УКУ. Полицейские предоставят таким действиям школьников правовую оценку – каждому присутствующему на видео фигуранту, согласно требованиями действующего законодательства.

Правоохранители во время проверки выяснили, что "телесные повреждения малолетний наносили трое несовершеннолетних — ровесница потерпевшей, 15 и 16-летние ребята". Санкция указанной статьи предусматривает наказание штрафом до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до 200 часов, или исправительными работами на срок до одного года. За действия своих несовершеннолетних детей будут отвечать родители. В полиции отмечают, что досудебное расследование продолжается и не исключают, что правовая квалификация может быть изменена, если выявят определенные дополнительные обстоятельства этого события. Пока неизвестно, по какой причине возник конфликт между детьми – сейчас следователи выясняют эту информацию.

Подобный инцидент

Напомним, что это уже не первый случай жестокого поведения подростков в Киевской области. Так, летом 2024 года в столице среди футбольного поля девушки-подростки избили 12-летнюю школьницу. Событие произошло 2 августа в Оболонском районе, однако известно о нем стало только 4 августа, после обнародования видео в социальной сети. Внимание: следующие кадры – 18+.

Правоохранители быстро установили всех несовершеннолетних участников инцидента и вместе с родителями пригласили в управление полиции.

"О данном инциденте правоохранители узнали, 4 августа, из-за опубликованного видео в социальной сети. Поисками участниц драки сразу занялись ювенальные полицейские Оболонского управления полиции. За считанные часы они установили пострадавшую местную жительницу и четырех девушек, которые нанесли ей телесные повреждения. Установлено, что пострадали. – 12-летняя школьница. ей девушек в возрасте от 13 до 15 лет пригласили ее на прогулку по футбольному полю, однако, во время встречи поочередно стали наносить удары по голове и телу".

Во время разговора с полицейскими, несовершеннолетние нарушительницы объяснили, что нанесли телесные повреждения товарищу из-за того, что она якобы распускала о них сплетни. Пока с 12-летней школьницей все хорошо, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Следователи районного управления полиции внесли этот факт в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство. Санкция настоящей статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.

Напомним, в Полтавской области подростки изнасиловали 12-летнего мальчика, они все сняли это все на видео и выложили в Сеть.

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