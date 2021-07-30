Жестоко бил по голове: в Киеве в метро мужчина набросился на пассажира из-за отсутствия маски

Перепалка закончилась жестокой дракой.
В киевском метро жестоко подрались мужчины. Причиной конфликта стала защитная маска, которую решил не надевать один из пассажиров.
Видео драки пользователи загрузили в социальные сети.
На ролике видно, как мужчина с маской на лице стоит над другим пассажиром и что-то ему эмоционального доказывает. По всей видимости, он говорил о необходимости находиться в закрытых помещениях в средствах индивидуальной защиты.
В какой-то момент человек в маске, вероятно, коснулся головы пассажира, после чего тот ударил его ногой в живот. Реакция второго последовала незамедлительно — он набросился на пассажира и стал отчаянно бить его кулаками по голове.
Прекратить драку другие пассажиры не пытались. Они с интересом наблюдали за происходящим и снимали инцидент на камеры.
Напомним, что в Днепре в одном из ресторанных комплексов на Набережной Победы неизвестные жестоко избили двух посетителей. Одному из них, вероятно, кастетом выбили зубы.