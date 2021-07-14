Женщину зажало между грузовиком и легковушкой: в Киеве задержан водитель, сбивший насмерть скутеристку

Женщину зажало между грузовиком и легковушкой: в Киеве задержан водитель, сбивший насмерть скутеристку

Алкоголь в крови водителя автомобиля Honda в 13 раз превышал норму.

В Киеве задержан водитель, который сбил насмерть женщину на скутере.

По процессуального руководства Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту смертельного ДТП, которое произошло утром, 14 июля 2021 года, на ул. Бударина в Святошинском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По предварительным данным, водитель автомобиля Honda, находясь в состоянии алкогольного опьянения (тест драгера показал 2,59 промилле алкоголя в крови), протаранил скутер, который двигался в попутном направлении, после чего, продолжив движение, столкнулся с грузовиком, который двигался впереди .

"В результате ДТП, водитель скутера 1977 г. р. зажало между грузовиком и автомобилем Honda. Женщина скончалась на месте", — говорится в сообщении прокуратуры.

44-летнего виновника ДТП задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщение ему о подозрении по ч. 3 ст. 286-1 УК Украины и избрания меры пресечения.

Напомним, в Киеве патрульные сопроводили в больницу карету скорой с ребенком, получила травмы в ДТП с авто, в котором ехали 16 человек.

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