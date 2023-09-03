Женщина в Броварах стала жертвой нападения собаки на улице: фото

Пострадавшую госпитализировали, медики оказали ей медицинскую помощь.
В Броварах под Киевом на 52-летнюю женщину, которая шла по улице города, вдруг набросилась собака. Животное сильно покусало женщину.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
На место происшествия вызвали медиков.
"Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. Пока угрозы ее жизни нет”, — говорится в сообщении.
По факту происшествия полиция начала расследование. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения (ст. 128 УКУ).
Напомним, ранее в Киевской области собаки породы кане-корсо напали на 35-летнюю женщину, которая вместе с 7-летней дочерью вышла на прогулку. Полиция открыла дело.
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