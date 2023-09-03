Женщина в Броварах стала жертвой нападения собаки на улице: фото

В Броварах под Киевом на 52-летнюю женщину, которая шла по улице города, вдруг набросилась собака. Животное сильно покусало женщину.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

На место происшествия вызвали медиков.

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"Пострадавшую госпитализировали в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь. Пока угрозы ее жизни нет”, — говорится в сообщении.

По факту происшествия полиция начала расследование. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту неосторожного тяжкого или средней тяжести телесного повреждения (ст. 128 УКУ).

Напомним, ранее в Киевской области собаки породы кане-корсо напали на 35-летнюю женщину, которая вместе с 7-летней дочерью вышла на прогулку. Полиция открыла дело.

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