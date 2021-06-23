Женщина потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море

Женщина потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море

Тело 36-летнего мужчины до сих пор ищут.

В Бучанском районе Киевской области во время отдыха на Киевском море погибли отец и его две маленькие дочери. Их на матрасе отнесло от берега.

Об этом сообщает Оbozrevatel.

Трагедия произошла на Троицу, 20 июня, около села Лебедевка. По словам очевидцев, надувные матрасы, на которых плавала семья отнесло от берега, где они перевернулись. Местная жительница Ирина рассказала, что в день трагедии Киевское море было спокойным, а потому она даже не представляет, как такое могло произойти.

"Как матрасы могло перевернуть, я даже не представляю. Видела, как вытащили младшую девочку, лет четырех. Ей делали искусственное дыхание, приехала скорая, отвезла ее. Но, говорят, ребенка даже в больницу не успели довезти. А мама была в шоке ", — говорит очевидец.

Тело 36-летнего мужчины ищут до сих пор. 10-летнюю девочку нашли мертвой 22 июня.

Известно, что семья жила вблизи места трагедии. В селе рассказывают, что у женщины, потерявшей мужа и детей есть лишь мать.

"Отец — местный житель. А жена с тещей приехали сюда уже много лет назад. Это такое горе для матери Лины, Татьяны. Несколько лет назад она сама потеряла мужа. Все это время ездила на заработки в Европу, работала горничной. А теперь погиб зять и двое внучек", — говорит знакомый семьи.

Сейчас семья ждет, пока найдут тело мужчины, чтобы похоронить всех трех вместе.

Напомним, исчезновение 36-летнего мужчины и его 10-летней дочери на Киевском водохранилище стало известно 20 июня. Поэтому 5-летняя девочка погибла.

Также в Киевской области вблизи села Козаровичи Вышгородского района местные жители нашли тело девочки, которая считалась пропавшей во время отдыха на Киевском водохранилище.

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