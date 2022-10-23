Жена первой увидела тело любимого: подробности убийства 34-летнего военного в Киеве

В Киеве 21 октября трое злоумышленников жестоко убили 34-летнего военного Алексея Щербину. Конфликт произошел из-за парковки.

Об этом "Фактам" рассказал друг покойного Алексея, командир добровольческого формирования № 4 112-й бригады территориальной обороны Киева Всеволод Терентьев.

Всеволод Терентьев рассказал, что Алексей Щербина учился в школе №186 в Киеве. Он занимался менеджерской деятельностью, хорошо знал английский. С 24 февраля Алексей занимался волонтерской деятельностью и обеспечивал подразделение, которое первым освобождало Бучу, Ирпень и Гостомель Киевской области. Именно тогда у Алексея родился ребенок, поэтому он хотел немного побыть с семьей, после чего мобилизовался и готовился к защите Украины.

В этот трагический день Алексей на Hyundai возвращался с продуктами домой. Там Lexus перекрыл ему путь. Между военным и тремя подозреваемыми возник словесный конфликт, во время которого злоумышленники избили Алексея.

"После того как драка закончилась, я так понимаю, что Алексей что-то крикнул еще вслед. Так что троица пошла к машине за оружием — и раздались выстрелы. Один из спортсменов попал с карабина иностранного производства. Пуля попала в живот. Скорее всего, в результате внутреннего кровотечения Алексей и умер, потому что около него крови почти не было", — рассказал командир добровольческого формирования № 4 112-й бригады территориальной обороны Киева Всеволод Терентьев.

Очевидцы сразу вызвали полицию. Одним из первых покойного увидела его жена, услышавшая звуки выстрелов. Она и маленькая дочь так и не дождались отца домой. Папа Алексея Щербины, тоже военный, умер 40 дней назад. Полиция оперативно задержала нападающих.

"Во время задержания злоумышленники вели себя так, словно конфету у ребенка отобрали, никакого сострадания, прощения… Люди, которые были свидетелями этого, готовы были совершить самосуд, но правоохранители попросили их этого не делать", — рассказал Терентьев.

Военный добавил, что после убийства его друга, нападавшие успели собрать гильзы и пытались скрыться.

"Ведь злоумышленники не только расстреляли Алексея, но и оставили его, замели следы и скрылись", – сказал Терентьев.

Фото: Полиция Киева / Facebook

Убийство военного Алексея Щербины в Киеве

21 октября, около 16:00, трое мужчин жестоко избили и застрелили 34-летнего Алексея Щербину. Произошло это прямо у дома, где жил военный. Причиной расправы есть конфликт.

В Киеве суд избрал меру пресечения подозреваемым — арест без возможности внесения залога. Один из нападающих является спортсменом клуба, ранее принадлежавшего одиозному нардепу Илье Киви.

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