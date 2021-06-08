Жена была организатором, а муж — охранником: в Киеве действовал публичный дом с 15 жрицами любви (фото)

Выручка "фирмы" составляла около 30 тысяч гривен в сутки.

Жительница Киевской области с сожителем создала "фирму" по оказанию секс-услуг. Сутенеры действовали в Киеве и Киевской области. Выручка "фирмы" составляла около 30 тысяч гривен в сутки.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киевской области.

"Преступная группа занималась сводничеством и содержанием притонов. Организатором "бизнеса" оказалась 31-летняя жительница Бориспольского района, которая вместе с 20-летним сожителем создала "фирму" по оказанию услуг сексуального характера... Разоблачили преступную деятельность сутенеров в ночь с 7 на 8 июня сотрудники управления миграционной полиции совместно с сотрудниками следственного управления полиции Киевской области под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры", — говорится в сообщении полиции.

Установлено, что организатор подыскивала и приглашала девушек на работу, а ее сожитель обеспечивал "работниц" всем необходимым, а также осуществлял их охрану.

20-ти и 21-летняя девушки-администраторы контролировали работу "сотрудниц" фирмы: принимали заказы от клиентов, рассказывали об услугах и ценах, вели учеты по распределению заработной платы.

Сам дом разврата находился в хорошо замаскированной столичной квартире.

"Правоохранители выяснили, что услуги сексуального характера за денежное вознаграждение предоставляли 15 женщин в возрасте от 18 до 30 лет, в том числе и иностранки. За час работы каждая получала около 3 тысяч гривен. 50% заработанного девушки отдавали организаторам бизнеса", — рассказали в полиции.

Правоохранители провели пять санкционированных обысков по местам жительства и работы фигурантов и изъяли ряд вещественных доказательств, которые подтверждают их причастность к совершению указанных преступлений.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

Решается вопрос о сообщении подозрения фигурантам.

Меру пресечения изберет суд.

Напомним, в Виннице сутенеры привлекали к секс-индустрии несовершеннолетних девушек.

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