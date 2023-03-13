Жданов рассказал о единственном аэропорте Киевщины, где перед вторжением РФ не закрыли полосу

Недавно министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, что приземление вражеских самолетов в столичных аэропортах в первые дни полномасштабного вторжения удалось избежать из-за заминирования и того, что всю взлетную пгт угу залили маслом. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что такую тактику защиты применили только в аэропорту "Жуляны".

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

"Именно его таким образом спасали. Потому что не было прикрытия этого аэропорта, не было никаких войск по его охране. Туда привезли кучу блоков, выставили технику на полосу и облили эту полосу отработанным машинным или техническим маслом, а не обычным маслом. После этого дело рассматривали, было даже обвинение типа "порчи государственного имущества". Но, к счастью, попыток со стороны российских войск высадиться в аэропорту "Киев" в черте города не было", — рассказал он.

Однако, по словам военного эксперта, в других аэропортах Киева ситуация была совсем другой. Так, в Борисполе полоса была закрыта, чтобы невозможно было приземлиться. В Василькове закрывали полосу. Однако в Гостомеле полосу не закрывали.

"Сейчас там под стражу взяли директора аэропорта по статье "Измена". Потому что он не допустил Нацгвардию для обустройства там оборонных позиций. Это то, что известно из открытых источников. Он утром 24 февраля прошлого года вызвал персонал на работу в аэропорт для приема больших самолетов. Это Антоновский центр подготовки и аэропорт тоже принадлежит заводу "Антонов". Там никто ничего не закрывал и там произошла высадка десанта. Бой продолжался до позднего вечера. Было уничтожено 34 вертолета, 4 российских были сбиты. Они высаживали десант в Гостомеле", – объяснил он.

Олег Жданов рассказал, что вторая попытка высадки десанта была в Василькове.

"Смысл был такой: десант высаживается, захватывает аэропорт и принимает транспортные самолеты. Должно было высадиться большое количество воздушно-десантных войск посадочным способом и отправиться в Киев. Когда российское командование поняло, что в Гостомеле десант уничтожен, они попытались это сделать в Василькове. Там также высаживался десант, но так же был уничтожен. Кстати, там мероприятия были приняты и десант высаживался практически на наши позиции, на наши пулеметы. Мы начинали его уничтожать фактически в воздухе. Другие полосы перекрывались техникой для того, чтобы не дать возможности их использовать за назначением", — рассказал военный эксперт.

Напомним, руководитель разведки Украины Кирилл Буданов рассказывал, что Киев был бы взят, если бы россиянам удалось десантироваться и захватить аэродром в Гостомеле.

Министр обороны Алексей Резников и президент Владимир Зеленский рассказали, что в первые дни полномасштабной войны в Киеве все мосты были заминированы, чтобы в случае прорыва российских военных не разрешить им перейти с левого на правый берег столицы.

Читайте также: