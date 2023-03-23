Ждал захвата Киева российскими войсками: будут судить прислужника монастыря УПЦ МП

В Киеве будут судить прислужника одного из монастырей УПЦ Московского патриархата за оправдание вооруженной агрессии России против Украины.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Прокуроры Киевской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении прислужника монастыря по факту оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, а также глорификации ее участников (ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины).

Расследование установило, что обвиняемый в одном из мессенджеров вступил в пророссийские сообщества. Он оправдывал преступные действия армии РФ в Украине и ждал захвата Киева и других регионов российскими оккупантами.

Напомним, в одном из монастырей Киева обнаружили прокремлевского блоггера, находившегося в розыске за государственную измену.

Украинская православная церковь Московского патриархата должна уйти из Киево-Печерской лавры до 29 марта.

В то же время, несмотря на прекращение договора аренды, монахи отказались покидать территорию Киево-Печерской лавры.

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