Жара и грозовые дожди: какая погода будет царить в Киеве на выходных

Жара и грозовые дожди: какая погода будет царить в Киеве на выходных

31 июля-1 августа в Киеве ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве на выходных синоптики прогнозируют жаркую погоду, но дожди нагрянут уже в это воскресенье.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По прогнозу, в субботу, 31 июля, киевлян ждет жаркая погода — воздух днем прогреется до температуры 32°C, а ночью придет до +19°C. Небо над Киевом в этот день будет солнечным, однако с переменной облачностью. Осадков не обещают.

Однако уже в воскресенье, 1 августа, синоптики передают грозовые дожди. Температурные показатели будут колебаться — днем до +30° C, ночью до +19°C.

Почти такая же погода будет и в понедельник. В ночь на понедельник, 2 августа, столицу снова окутають ливни, которые продолжатся и днем. Температура достигнет от +26°С до +28°С, ночью от от +19°С до +21°С.

31 июля-1 августа в Киеве ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности

31 июля-1 августа в Киеве и большинстве районов области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Специалисты Департамента муниципальной безопасности КГГА напоминают правила пожарной безопасности во время отдыха на природе:

помните, что разводить костер в лесу — опасно, лучше воспользоваться сложным мангалом;

если все же разжигать костер, то сделайте это, по возможности, на месте предыдущего;

место разжигания огня очистите от сухой травы, листьев, веток и прочего мусора, обложите его камнями или обсыпьте почвой;

не оставляйте костер без присмотра;

когда оставляете место отдыха, обязательно заливайте костер водой или засыпайте песком, убедитесь, что огонь полностью потушен;

мусор, который не горит, заберите с собой (целлофан, пластиковый и стеклянный сосуд);

не забывайте, что брошенные пустые бутылки, непогашенные спички, сигареты могут стать причиной возгорания сухой травы и, как следствие, пожара.

Отметим, на территории городских лесопарков обустроены 42 зоны для пикника.

Напомним, в Киеве начинает цвести амброзия. Столица начинает борьбу с опасным аллергеном. Пыльца амброзии — агрессивный аллерген, способный вызвать бронхиальную астму.

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