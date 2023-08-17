Жара, едкий дым и опасность провалиться в прогар в земле: под Киевом спасатели вторые сутки тушат торфяник (фото)

Это уже вторая ячейка пожара в пойме реки Здвиж за последнюю неделю.
Спасатели уже вторые сутки тушат торфяник в Вышгородском районе под Киевом.
Об этом сообщает ГСЧС Киевщины.
По их словам, это уже вторая ячейка пожара в пойме реки Здвиж за последнюю неделю.
Пытаясь потушить возгорание, пожарные работают в тяжелейших условиях: жара, едкий дым и постоянная опасность провалиться в прогар в земле.
Спасатели эмоционально обратились к поджигателям, по вине которых происходят пожары в экосистемах.
"Когда вы просто бросите окурок в траву или захотите сжечь сухую ботву на огороде, посмотрите на работу наших спасателей, и задумайтесь, стоит ли это делать. Мы обращаемся ко всем тем, у кого есть желание курить – лучше попробуйте вместе с нашими спасателями погасить торфяник!” – призывают спасатели.
Напомним, недавно в Киевской области молния подожгла несколько домов.
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