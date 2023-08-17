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Жара, едкий дым и опасность провалиться в прогар в земле: под Киевом спасатели вторые сутки тушат торфяник (фото)

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
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Жара, едкий дым и опасность провалиться в прогар в земле: под Киевом спасатели вторые сутки тушат торфяник (фото)

Парни уже вторые сутки тушат торфяник в Вышгородском районе / Фото: ГСЧС в Киевской области

Это уже вторая ячейка пожара в пойме реки Здвиж за последнюю неделю.

Спасатели уже вторые сутки тушат торфяник в Вышгородском районе под Киевом.

Об этом сообщает ГСЧС Киевщины.

По их словам, это уже вторая ячейка пожара в пойме реки Здвиж за последнюю неделю.

Пытаясь потушить возгорание, пожарные работают в тяжелейших условиях: жара, едкий дым и постоянная опасность провалиться в прогар в земле.

Спасатели эмоционально обратились к поджигателям, по вине которых происходят пожары в экосистемах.

Тушение пожара осложняет сильная жара / Фото: ГСЧС в Киевской области / ©
Тушение пожара осложняет сильная жара / Фото: ГСЧС в Киевской области

"Когда вы просто бросите окурок в траву или захотите сжечь сухую ботву на огороде, посмотрите на работу наших спасателей, и задумайтесь, стоит ли это делать. Мы обращаемся ко всем тем, у кого есть желание курить – лучше попробуйте вместе с нашими спасателями погасить торфяник!” – призывают спасатели.

Парни ежесекундно рискуют провалиться в прогар в земле / Фото: ГСЧС в Киевской области / ©
Парни ежесекундно рискуют провалиться в прогар в земле / Фото: ГСЧС в Киевской области
Пожарные работают в тяжелейших условиях / Фото: ГСЧС в Киевской области / ©
Пожарные работают в тяжелейших условиях / Фото: ГСЧС в Киевской области

Напомним, недавно в Киевской области молния подожгла несколько домов.

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Дата публикации
Просмотры
580
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