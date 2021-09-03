"Жалко и больно смотреть": в НАУ отреагировали на свежие фото "отремонтированного" общежитии (фото, видео)

"Жалко и больно смотреть": в НАУ отреагировали на свежие фото "отремонтированного" общежитии (фото, видео)

Руководство вуза признало, что комнаты и санузлы очень далеки от идеальных.

Пользователей Сети в августе возмутили фото ужасных условий проживания в студенческом общежитии НАУ №11, расположенном на улице Нежинской в Киеве. На фото видно, что уборные и душевые в крайне плохом состоянии, раковины раззбиты, ремонта здесь не было очень давно.

В то же время администрация Национального авиационного университета категорически отрицала факт наличия указанных недостатков в общежитии №11 Студенческого городка НАУ. Там уверяют, что приведенным фотографиям несколько лет. А ремонт начали делать с февраля 2021 года, после смены руководства заведения.

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Но 2 сентября в Сети появились свежие фото ужасных условий в общежитии №11. На фотографиях видно, что в общежитии везде отваливается плитка, а раковины и унитазы в плохом состоянии.

РБК-Украина

На каждом из фото есть бумажка с датой снимка — 24 августа 2021 года. Так студенты хотят уберечься от спекуляций о якобы устаревшей информации о состоянии общежитий.

Сейчас руководство вуза все же признало, что комнаты и санузлы очень далеки от идеальных.

РБК-Украина

Новая реакция руководства вуза появилась на сайте НАУ.

В пресс-службе вновь подчеркнули, что фотографии, опубликованные две недели назад, — это фейк, а вот свежие фотографии, которые показали студенты — соответствуют действительности.

Руководство НАУ также признало, что за последние пять лет не провели ни одного ремонта.

"Да, отдельные помещения некоторых общежитий университета, мягко говоря, находятся не в самом лучшем состоянии. За последние 5 лет ни в одном общежитии университета не было капитального ремонта, а текущие ремонтные работы по обновлению, как помещений общего пользования, так и студенческих комнат, тоже не осуществлялось. Хотя средства, предусмотренные на такие нужды, явно были, ведь студенты всегда оплачивали проживание согласно установленным тарифам", — сообщило руководство вуза.

В администрации вуза признали необходимость проведения капитального ремонта и добавили, что соответствующие факты халатности, нецелевого использования бюджета НАУ и проведение сомнительных закупок представителями предыдущего руководства университета сегодня является предметом ряда уголовных производств Нацполиции и ГБР.

"Да, жалко и больно видеть которому печального состояния прежней администрацией ЗВО были доведены не только помещения общежитий, но и их фасады, например, и даже входы", — говорится в сообщении НАУ.

Руководство НАУ уверяет, что в общежитиях студгородка НАУ в дежурном режиме постоянно проводятся ремонтные работы по устранению аварийно-бытовых ситуаций, замена поврежденного сантехнического оборудования, столярные работы, ремонт электросети и реставрация мебели.

Отметим, что съемочную группу ТСН в общежитие не пустили, мол, карантинные ограничения.

Разбитая раковина, ужасный туалет и затопленные потолки: действительно ли общежитие НАУ в ужасном состоянии

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